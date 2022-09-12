أوكرانيا تعلن انتصارات جديدة.. وروسيا تتعهد بمواصلة القتال

أعلنت أوكرانيا تقدماً جديداً اليوم الاثنين تمثّل في استعادة "أكثر من عشرين بلدة" خلال 24 ساعة في إطار الهجوم المضاد على روسيا، التي تعتزم القتال إلى أن تتحقّق أهدافها.

وقال الجيش الأوكراني في تقريره اليومي: "يتواصل تحرير البلدات في منطقتي خاركيف ودونيتسك في شرق أوكرانيا".

وفي منطقة خيرسون، أعلن الجيش استعادة 500 كيلومتر مربع من الأراضي في أسبوعين، معلناً بذلك أول تقدير بالأرقام بشأن تقدُّمه في الجنوب.

وفي المجموع، أعلنت أوكرانيا أنها استعادت 3 آلاف كيلومتر مربع من أراضيها، خصوصاً في منطقة خاركيف، منذ بداية سبتمبر الجاري.

في المقابل، أعلن الكرملين أنّ العملية العسكرية الخاصة التي بدأت في فبراير الماضي ستتواصل إلى أن تتحقّق الأهداف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "ليس هناك أي احتمال لإجراء مفاوضات حالياً".