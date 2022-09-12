"الصحة العالمية" تتوقع قفزة في إصابات كورونا بأوكرانيا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الاثنين إن المنظمة تتوقع أن تصل الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أوكرانيا إلى الذروة في أكتوبر المقبل، وربما تجعل المستشفيات تقترب من قدرتها الاستيعابية القصوى.

وأضاف: "نشهد الآن زيادة في إصابات كوفيد-19 في أوكرانيا. نتنبأ بأزمات في الأكسجين لأن موارد الإمداد الرئيسية موجودة في الأجزاء التي لا تسيطر عليها أوكرانيا".

والأكسجين أساسي للمرضى في عدد كبير من الحالات من بينها كوفيد-19 ولمن يعانون من أمراض أخرى خطيرة ترجع إلى مضاعفات الحمل والولادة وتسمم الدم والجروح والرضوض.