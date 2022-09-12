مسؤول روسي: ألمانيا تجاوزت "الخط الأحمر" بتوريدها أسلحة لأوكرانيا

وجه السفير الروسي في ألمانيا، سيرغي نيتشايف، انتقادات حادة لألمانيا بسبب توريدها أسلحة لأوكرانيا لمواجهة الحرب الروسية

وقال نيتشايف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية اليومية، والتي نُشرَت اليوم الاثنين: "مجرد تسليم أسلحة فتاكة إلى النظام الأوكراني، والتي لا تستخدم فقط ضد الجنود الروس بل أيضا ضد السكان المدنيين في دونباس، هو خط أحمر ما كان للحكومة الألمانية أن تتجاوزه".

وذكر نيتشايف أنه في سياق الأزمة الأوكرانية دمرت الحكومة الألمانية العلاقات الثنائية الجيدة مع روسيا، مضيفا أنها تقوض أيضا عملية المصالحة بين الشعبين.

وأشار السفير إلى أن ألمانيا تعد إحدى القوى الدافعة وراء سياسة العقوبات الغربية ضد روسيا.