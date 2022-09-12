الملك تشارلز الثالث يتعهد بأن يحذو حذو والدته بإخلاص

تعهد الملك تشارلز الثالث بأن يحذو حذو والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية بإخلاص، وذلك في خطاب بقاعة ويستمنستر في لندن، حيث اجتمع أعضاء غرفتي البرلمان للإعراب عن تعازيهم للملك الجديد.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه بعد تقديم التعازي من جانب النواب، استشهد الملك الجديد بما قاله الكاتب ويليام شكسبير أثناء تحدثه بتأثر عن التكريمات والتماثيل التي كانت مكرسة لوالدته داخل قصر ويستمنستر، كما تحدث عن شعوره بثقل التاريخ أثناء وقوفه في هذه الغرفة التاريخية.

وقال: "مثلما قال شكسبير عن الملكة إليزابيث الأولى، لقد كانت أسوة للجميع".

وحضرت هذه المراسم رئيسة الوزراء ليز تراس بالإضافة إلى زعيم المعارضة سير كير ستارمر، وعدد من النواب.

وقال الملك للحضور: "البرلمان يمثل أداة الحياة والتنفس لديمقراطيتنا".