روسيا ترسل تعزيزات إلى خاركيف بعد خرق حققته القوات الأوكرانية

أعلن الجيش الروسي الجمعة إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف في أوكرانيا ردا على خرق حققته القوات الأوكرانية في هذه المنطقة الواقعة عند الحدود مع روسيا.

وأعلنت كييف الخميس أنها استعادت حوالى الف كيلومتر مربع في هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة ولا سيما مدينة بالاكليا بالإضافة إلى نحو عشرين بلدة. وقال رئيس أركان الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، عبر تلغرام "إنها مهمة صعبة لكننا نحرز تقدماً".

في بلدة غاركوف قرب خاركيف التي تمت استعادتها من القوات الروسية قبل يومين، رأى مراسلو فرانس برس الجمعة الدمار الذي يشهد على ضراوة المعارك بينما شرعت الشرطة في نبش جثتين ربما ضحايا جريمة حرب روسية.

قال اناتولي فاسيليف (61 عاما)وهو من السكان القلائل الذين ظلوا في غاركوف لوكالة فرانس برس "كان الأمر مخيفا. كان القصف والانفجارات في كل مكان".

رغم مكاسب القوات الأوكرانية، حث حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينغوبوف، السكان الذين غادروا على عدم العودة بسبب أزمة كهرباء وغاز في البلدات التي تمت استعادتها من الروس.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام روسية عن نشر تعزيزات في هذا الاتجاه وبثت مقاطع فيديو تظهر مدرعات ومدافع وشاحنات تسير بأعداد كبيرة على طرق لم يحدد مكانها. لم تعلق موسكو على هذا الانتشار واكتفت بذكر ككل يوم الخسائر الفادحة التي الحقها الجيش الروسي بالقوات الأوكرانية.

من بروكسل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن نشر موسكو تعزيزات يظهر أن روسيا تدفع "ثمناً باهظاً".