شريف وغوتيريش يدعوان المجتمع الدولي لمساعدة متضرري الفيضانات في باكستان

حث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم في إسلام آباد، المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لمساعدة المتضررين من الفيضانات الكارثية التي تشهدها باكستان.

ودعا غوتيريش العالم إلى تضخيم مساعدته لباكستان في أعقاب كارثة الفيضانات، مشدداً على أهمية دعم باكستان للتغلب على العديد من التحديات، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي.

وقال: "هناك حاجة إلى جهود مشتركة لمساعدة باكستان في التغلب على عواقب تغير المناخ"، مشيراً إلى أن باكستان تشهد كارثة طبيعية غير مسبوقة.

وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على جهود الحكومة الباكستانية والجيش والمنظمات غير الحكومية التي تعاملت مع كارثة الفيضانات.

من جانبه، كشف شهباز شريف عن تضرر أكثر من 33 مليون شخص من الفيضانات، مشيراً إلى أن باكستان بحاجة إلى دعم وتمويل كبير لإعادة تأهيل السكان المتضررين وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة.