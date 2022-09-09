حاكم رأس الخيمة يعزي الملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، برقية تعزية إلى جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ، برقية تعزية مماثلة إلى جلالة الملك تشارلز الثالث.