بولندا ودول البلطيق: قيود صارمة على التأشيرات للمواطنين الروس

تعتزم بولندا ودول البلطيق فرض قيود صارمة على التأشيرات الصادرة للمواطنين الروس الشهر الجاري، ووصفوا تدفق السيّاح بـ«تهديد خطير» للأمن الوطني في بيان مشترك، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وقالت دول الاتحاد الأوروبي التي تشترك في حدود مع روسيا إنها ستصد أغلب الروس الذين يسعون لدخول الاتحاد الأوروبي بتأشيرات من أجل السياحة والثقة والرياضة والتجارة بحلول 19 سبتمبر، ولم تصل هذه الإجراءات المؤقتة إلى حظر كامل لهؤلاء الذين يدخلون منطقة الشنغن الخالية من التأشيرة. وقالت بولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا في البيان الصادر، أمس «بين المواطنين الروس الذين يدخلون منطقة الاتحاد الأوروبي/الشنغن، هناك أشخاص يأتون بهدف تقويض أمن بلداننا». وقالت دول البلطيق أول من أمس، إنه تم التوصل إلى اتفاق.