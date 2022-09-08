محمد بن زايد: خالص التعازي والمواساة للعائلة المالكة والشعب البريطاني الصديق في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "خالص التعازي والمواساة للعائلة المالكة والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. جمعتها بدولة الإمارات صداقة طويلة ورابط وثيقة .. كانت الراحلة الكبيرة رمزاً للحكمة والتسامح ومحل احترام العالم وتقديره".