محمد بن راشد يعزي في وفاة الملكة إليزابيث: مثلت أرقى صفات أمتها
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
وقال سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ننضم إلى العالم في الحداد على وفاة الملكة إليزابيث، أيقونة عالمية مثلت أرقى صفات أمتها وشعبها. حياتها المذهلة في الخدمة والواجب تجاه المملكة المتحدة لا مثيل لها في عالمنا الحديث".
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