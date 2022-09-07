رئيسة الوزراء البريطانية تقبل دعوة لزيارة أوكرانيا في أول مكالمة مع زعيم أجنبي

تحدثت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول اتصال لها مع زعيم أجنبي، وقبلت دعوة لزيارة أوكرانيا، مؤكدة دعمها للبلاد في حربها مع روسيا.

وبريطانيا واحدة من أكبر الداعمين الدوليين لأوكرانيا إذ أرسلت ما يقرب من سبعة آلاف سلاح مضاد للدبابات ومئات الصواريخ وعربات القتال المدرعة، كما تدرب الجنود الأوكرانيين.

وجاء في بيان أرسله مكتب تراس أن "رئيسة الوزراء تحدثت إلى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي هذا المساء لتأكيد دعم المملكة المتحدة الثابت لحرية وديمقراطية أوكرانيا".

وأضاف البيان "قالت رئيسة الوزراء إنها تتطلع إلى العمل مع الرئيس (الأوكراني) في الأسابيع والأشهر المقبلة، وإنها مسرورة لقبول دعوة لزيارة الرئيس زيلينسكي في أوكرانيا قريباً".