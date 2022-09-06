اليونان تعتزم زيادة طول سياج على حدودها مع تركيا

قال وزير حماية المواطنين اليوناني، تاكيس تيودوريكاكوس، اليوم الثلاثاء إن بلاده تعتزم زيادة طول سياج مقام من الخرسانة المسلحة والأسلاك الشائكة على حدودها الشمالية مع تركيا لمنع دخول المهاجرين.

وقال خلال زيارة لمنطقة إيفروس اليونانية إن السياج الذي يبلغ طوله 40 كيلومترا سيمتد 140 كيلومترا أخرى.

وبدأت إقامة السياج في عام 2012 وأقيم آخر امتداد له في عام 2021 بعد مرور عام على محاولة عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر الحدود الشمالية لليونان، وذلك عندما قالت تركيا إنها لن تمنع المهاجرين من القيام بتلك المحاولات.

وتركيا واليونان خصمان قديمان في حين أنهما عضوان في حلف شمال الأطلسي، وهما على خلاف في السنوات الماضية حول قضايا عديدة تشمل الهجرة وموارد الطاقة.

وكانت اليونان خط المواجهة في أزمة المهاجرين إلى أوروبا في عامي 2015 و2016 عندما وصل إليها مليون لاجئ فرارا من الحروب والفقر في سورية والعراق وأفغانستان عبر تركيا بالأساس.

وانخفض عدد اللاجئين بشدة منذ ذلك الحين لكن السلطات اليونانية قالت في الشهور الماضية إنها منعت دخول عدد كبير من الأشخاص.

وتشير بيانات الشرطة اليونانية إلى أن السلطات ألقت القبض على 7484 لاجئا ومهاجرا في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري من بينهم 3554 في إيفروس.

وتعتزم الحكومة اليونانية المحافظة أيضا توظيف 250 حارسا إضافيا وتحديث نظم المراقبة في المنطقة.