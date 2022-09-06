ماكرون يعلن عن تضامن فرنسي ألماني في أزمة الطاقة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تضامن متبادل بين بلاده وألمانيا في أزمة الطاقة.

وفي أعقاب مؤتمر عقده عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال ماكرون الاثنين: "ألمانيا تحتاج إلى غازنا ونحن نحتاج إلى الكهرباء التي يجري إنتاجها في بقية أوروبا وبالأخص في ألمانيا".

وأوضح ماكرون أن فرنسا ستجهز خلال الأسابيع المقبلة خطوط الغاز اللازمة لتوريد الغاز إلى ألمانيا في حال دعت الحاجة، وذكر أن ألمانيا قدمت تعهداً بنفس الطريقة فيما يتعلق بتوريدات الكهرباء.

وأضاف ماكرون أن "التضامن الفرنسي الألماني هو التزام اتفقنا عليه مع المستشار شولتس"، لكنه لم يعلن عن تفاصيل أكثر تحديداً.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 56 مفاعلا خارج التشغيل في الوقت الراهن بسبب أعمال الصيانة، وكذلك بسبب ظهور شقوق، الأمر الذي عرض إمدادات الطاقة في فرنسا لصعوبات تزيد بصورة واضحة عن الصعوبات الناجمة عن وقف توريد إمدادات الغاز الروسي، والتي لا تسهم بنسبة كبيرة في توليد الكهرباء في فرنسا.

كان ماكرون رفض مشروع ميدآكت لبناء خط أنابيب ثالث بين إسبانيا وفرنسا، بينما كانت ألمانيا وإسبانيا أعلنتا مؤخراً تأييدهما لاستئناف المشروع.