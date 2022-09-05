رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا زلزال لودينغ

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له محافظة لودينغ في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين وبلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى الرئيس شي جين بينغ.