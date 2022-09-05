اعتقال مدير أمن محافظة ميسان العراقية بعد تلقيه رشوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية الاثنين اعتقال مدير أمن محافظة ميسان (شرق) متلبساً بالجرم المشهود داخل مكتبه بعد تلقيه رشوة مالية إثر ابتزاز مواطنين ومساومتهم.

وافادت الهيئة في بيان أنها تلقت عبر "مصادرها السريَّة معلوماتٍ تفيد بإقدام مـديـر الأمـن الـوطني في ميسان بمساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقيَّة المودعـة لـدى المديريَّة"، لافتةً إلى أن "تلك المصادر أكدت طلـب المشكو منه مبلغا من المال".

وأضافت أنَّها "ألفت، فور تلقيها المعلومات، فريق عملٍ من مكتب التحقيق التابع لها في محافظة ميسان إذ تمَّ نصب كمينٍ محكمٍ للإيقاع بالمتهم وتم ضبطه بالجرم المشهود متلبساً بتسلُّم مبلغ الرشوة".

وصورت أجهزة هيئة النزاهة عملية دهم مقر مديرية الأمن في ميسان والقبض على الشخص المعني.

وحلّ العراق في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فساداً، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.