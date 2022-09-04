ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 112 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الفيضانات الناجمة عن السيول في السودان إلى 112 قتيلاً، كما دمرت آلاف المنازل جراء هذه الفيضانات، بحسب ما قالت الشرطة الأحد.

وتهطل أمطار غزيرة عادة في السودان بين شهري أمايو وأكتوبر ما يؤدي إلى الإضرار بالمنازل والبنية الأساسية والمحاصيل.

وأعلن السودان الأسبوع الماضي حال الطوارئ في ست ولايات بسبب الفيضانات.

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني لفرانس برس إن "عدد الوفيات بسبب السيول بلغ 112 إضافة إلى 115 إصابة"، كما انهار أكثر من 34 الف منزل.

وقالت الأمم المتحدة، نقلا عن البيانات الحكومية قبل أسبوع إن 226 ألف شخص تأثروا بالفيضانات في السودان، وكانت أكثر المناطق تضرراً ولايات القضارف وكسلا وشمال وجنوب كردفان إضافة إلى إقليم دارفور، وفقا للأمم المتحدة.