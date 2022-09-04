إصابة 6 جنود إسرائيليين في هجوم على حافلة بالأغوار

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إصابة 6 من جنوده ومدني جراء إطلاق النار على حافلة إسرائيلية في منطقة الأغوار.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "تم إطلاق نار نحو حافلة إسرائيلية في منطقة الأغوار حيث أصيب جندي بجروح خطيرة وخمسة جنود ومدني بجروح طفيفة"، مشيراً إلى نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفى.

ولفت إلى أنه تم القبض على المشتبه فيهم بتنفيذ العملية، مشيرا إلى تواصل أعمال التمشيط.