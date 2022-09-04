محادثات ثلاثية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الممثل الخاص الأميركي لكوريا الشمالية، السفير سونغ كيم، سيتوجه إلى طوكيو، يوم الأربعاء المقبل، لإجراء محادثات ثلاثية مع المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية واليابان.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن الأطراف الثلاثة ستبحث مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الجهود المشتركة المستمرة لتحقيق النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت الوزارة أن كيم سيشدد على التزام بلاده إجراء حوار، حتى في الوقت الذي ستتخذ فيه جميع الإجراءات الضرورية لمواجهة التهديد الذي تشكله بيونغ يانغ على أميركا وحلفائها، طبقاً لما ذكرته شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية، أمس.

وتابعت الوزارة أن الاجتماع الثلاثي يؤكد أهمية التعاون الأميركي الوثيق والمستمر مع اليابان وكوريا الجنوبية، حول القضايا الكورية الشمالية، والتزامها الصارم أمن البلدين.

وفي الاجتماع، ستتم استضافة السفير كيم والمبعوث النووي لسيؤول، كيم جون، من قبل نظيرهما الياباني فوناكوشي تاكيهيرو.

وستكون هذه هي المرة الثالثة، التي تجرى فيها محادثات مباشرة بين المسؤولين الثلاثة، منذ أن تولى كيم جون منصبه في مايو الماضي.

كان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، قد طرح الشهر الماضي المبادرة الجريئة التي تتضمن تقديم مساعدات اقتصادية لكوريا الشمالية، مقابل تخليها عن أسلحتها النووية، غير أن بيونغ يانغ رفضت المبادرة.