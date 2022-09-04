روسيا تعلن إحباط محاولة أوكرانية للسيطرة على محطة زابوريجيا النووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قوات أوكرانية شنّت هجوماً يهدف للسيطرة على محطة زابوريجيا النووية خلال الليل، موضحة أنه تم إحباط المحاولة التي قامت بها قوات من البحرية الأوكرانية قوامها أكثر من 250 فرداً، حاولت الرسو على ساحل بحيرة قريبة من المحطة في جنوب أوكرانيا.

وأضافت الوزارة: «على الرغم من وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، حاول نظام كييف مرة أخرى السيطرة على المحطة».

وذكرت روسيا أن قواتها أحبطت الهجوم بضربات من طائرات هليكوبتر عسكرية وطائرات مقاتلة، ما أدى إلى تدمير 20 قارباً وزورقاً أوكرانياً، وتسبب ذلك في تفرق سفن أخرى، وإلغاء الهجوم.

وتبادلت كييف وموسكو خلال الأشهر الماضية الاتهامات بشأن الهجمات على هذه المحطة، وهي الأكبر للطاقة النووية في أوروبا.

وسيطرت القوات الروسية على المحطة في مارس الماضي، لكنها لاتزال متصلة بشبكة الكهرباء الأوكرانية، ويديرها موظفون أوكرانيون.

وأرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعثة إلى المحطة النووية الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى كارثة نووية في القارة الأوروبية، على غرار كارثة تشيرنوبل.

ونفى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أول من أمس، حيازة روسيا أسلحة ثقيلة في محطة الطاقة أو بالقرب منها، واتهم أوكرانيا بـ«ارتكاب إرهاب نووي، من خلال هجماتها على المنشأة».

إلى ذلك، أعيد تشغيل مفاعل بالمحطة النووية، حسبما أفادت شركة أنرجواتوم الأوكرانية التي تتولى تشغيل المنشأة.

وكانت الوحدة المعنية، وهي المفاعل رقم خمسة بالمحطة، قد تم إغلاقها قبل يومين بسبب إطلاق قذائف هاون.

وتوجد حالياً مجموعة من خمسة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجمع المترامي الأطراف، لتحديد نواحي السلامة فيه.

وعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وساطة تركية للمساعدة على تسوية الأزمة حول محطة زابوريجيا النووية.

وأفادت الرئاسة التركية في بيان، بأن «الرئيس أردوغان أعلن أن بإمكان تركيا لعب دور المسهّل بشأن محطة زابوريجيا النووية، مثلما فعلت بالنسبة للاتفاق حول الحبوب التي توقف تصديرها بعد الحرب الروسية على أوكرانيا لفترة قبل استئنافه».

من جانب آخر، أعلنت أوكرانيا القضاء على 49 ألفاً و50 من القوات الروسية منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، وحتى الأمس، بينهم 350، أول من أمس، فقط.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 2034 دبابة، و4403 عربات مدرعة، و1134 نظام مدفعية، و293 منظومة صواريخ متعددة، و153 وحدة للدفاع الجوي، و235 طائرة حربية، و205 مروحيات، كما تم تدمير 864 مسيرة للعمليات التكتيكية، و203 صواريخ كروز، و15 سفينة/ زورقاً، و3268 عربة وصهريج وقود، و105 وحدات من المعدات المتخصصة منذ بدء الحرب.

في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الأوكراني المضاد مستمر، لكن يأتي بتكلفة باهظة للقوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة إن «النظام في كييف واصل محاولاته غير الناجحة، لاستعادة السيطرة على المنطقة الواقعة بين مدينتي ميكولايف وكريفي ريه».

وأضافت أن أوكرانيا خسرت 23 دبابة و27 مركبة قتالية، بالإضافة إلى أكثر من 230 جندياً أول من أمس.