القوات الأميركية تثبت قاعدتها العسكرية الثالثة في القامشلي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بتثبيت القوات الأميركية قاعدتها العسكرية الثالثة في القامشلي بريف الحسكة، شمال شرقي سورية.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له، في بيان صحافي، إن ذلك جاء بعد تثبيت القوات الأميركية قاعدة عسكرية في قرية نقارة، على مسافة ثلاثة كيلومترات جنوب غرب القامشلي.

ووفق المرصد، تتوزع بقية القواعد في كل من قرية هيمو، (أربعة كيلومترات شمال غربي القامشلي)، وتل فارس، (ثلاثة كيلومترات جنوب غربي القامشلي)، بمحاذاة نهاية مهبط مطار القامشلي.

وتتمركز القوات الأميركية و«التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي»، ضمن مناطق قوات سورية الديمقراطية (قسد)، وتعد قاعدة حقل العمر النفطي في دير الزور أكبر قاعدة لها في سورية، كما تتمركز في العديد من آبار النفط والغاز والمواقع الاستراتيجية في المنطقة.