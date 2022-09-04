واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان

أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، فيما أعلنت بكين معارضتها الشديدة للصفقة، وطالبت بإلغائها.

وتأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة هذه بعد شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، في خطوة أثارت وقتذاك غضب بكين، التي أطلقت إثر الزيارة أهم مناورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة.

ووافقت الحكومة الأميركية على هذه الصفقة مع تايبيه، التي تشمل 60 صاروخاً من طراز هاربون، قادرة على إغراق سفن حربية (355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى، من طراز سايد ويندر (85.6 مليون دولار)، قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيار، وعقد صيانة لنظام الرادارات التايواني بقيمة 665 مليوناً، بحسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.

ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونغرس، وهذه الموافقة شبه مؤكدة.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه المبيعات «تخدم المصالح الاقتصادية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلحة».

وهذه أكبر عملية بيع أسلحة أميركية لتايوان منذ تولي جو بايدن الرئاسة في يناير 2021.

وأضافت الوزارة أنه منذ عام 2010 أبلغت الولايات المتحدة الكونغرس بمبيعات أسلحة تزيد على 35 مليار دولار لتايوان.

وأشارت الوزارة إلى أن مبيعات الأسلحة هذه ضرورية لأمن تايوان، وستواصل واشنطن العمل مع صناعة الدفاع لدعم هذا الهدف.

وتابعت: «ندعو بكين إلى إنهاء ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان، والدخول في حوار بدلاً من ذلك مع تايبيه»، مضيفة: «الولايات المتحدة تواصل دعم الحل السلمي للقضية، بما يتفق مع رغبات شعب تايوان ومصالحه».

وجاء الإعلان عن الصفقة غداة إسقاط جنود تايوانيين منتشرين في جزيرة صغيرة قبالة سواحل برّ الصين الرئيس طائرة مسيّرة مجهولة الهوية، بعدما خرقت منطقة محظورة، وفق ما أفاد الجيش التايواني.

وطالبت بكين على الفور واشنطن بإلغاء الصفقة، معلنة معارضتها الشديدة لها، وذلك عبر المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن، ليو بينغيو.

وقال المتحدث في بيان، إن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الإلغاء الفوري لمبيعات الأسلحة إلى تايوان، خشية أن تؤثر بشكل أكبر في العلاقات مع الولايات المتحدة، وكذلك في السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وأضاف أن الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع المستجد.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن طائرتين مقاتلتين صينيتين عبرتا، أمس، خط الوسط لمضيق تايوان، والذي يعد عادة حاجزاً غير رسمي يفصل بين الجانبين.

وأضافت الوزارة أنها رصدت ما مجموعه أربع طائرات وخمس سفن صينية تنشط حول تايوان.