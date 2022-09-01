ألمانيا تدعو لحزمة ثامنة من العقوبات ضد روسيا

دعت ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد حزمة ثامنة من العقوبات ضد روسيا، وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على هامش اجتماع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ، أمس، أنه تم طرح اقتراحات بشأن ذلك.

وعقب المشاورات الأخيرة على مستوى مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، من المرجح أن تضغط الحكومة الألمانية من أجل تطبيق حد أقصى دولي لسعر النفط الروسي. وتشمل المقترحات في هذا الصدد إجبار روسيا على بيع النفط لكبار المشترين، مثل الهند، بسعر أقل بكثير في المستقبل، وذلك على أمل أن يُحدث هذا انفراجة في الأسواق.

وأكدت بيربوك أن من المهم بالنسبة لألمانيا الإبقاء على العقوبات على الدوام بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، موضحة أن هذا ينطبق على وجه الخصوص على قضية الطاقة. وبسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، أطلق الاتحاد الأوروبي حتى الآن سبع حزم من الإجراءات العقابية ضد روسيا. وشمل أحدثها حظر استيراد الذهب الروسي. وسبق ذلك عقوبات أخرى، بينها حظر واسع النطاق على استيراد النفط والفحم الروسي.