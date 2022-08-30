الصين تفرض إغلاقاً يشمل ملايين السكان بسبب كورونا

شمل قرر إغلاق فرضته السلطات الصينية نحو 4 ملايين شخص، اليوم الثلاثاء، في مناطق تحيط بالعاصمة بكين لتجنب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويلازم سكان مدينتي شنغدو وشينال في مقاطعة خبي، بيوتهم، إلى نهاية الأسبوع بعد ظهور بؤرة للفيروس.

وفُرض على أكثر من 13 مليون شخص في بلدة تي دجان (شمال) الحدودية مع بكين، القيام بتحاليل "بي سي آر" إثر الكشف عن ثماني إصابات بالفيروس خلال يومين.

وتفرض السلطات الصينية إغلاقاً موجهاً في مواقع محددة، كما تلزم القيام بتحاليل "بي سي آر" في بعض الأماكن كلّ 72 وحتى 48 ساعة، وتلوح بإمكانية فرض حجر صحي على كل مسافر يتنقل من مقاطعة إلى أخرى.