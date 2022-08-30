أنصار الصدر ينسحبون من ساحات الاعتصام

بدأ أنصار مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الانسحاب من ساحات الاعتصام في مبنى البرلمان وقبالة المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن اتباع الصدر شرعوا في الانسحاب وإيقاف القتال بعد دعوة الصدر لهم بإلغاء اعتصامهم خلال 60 دقيقة.

وذكر الشهود أن الشارع الرئيسي الذي يربط المنطقة الخضراء وجسر الجمهورية باتجاه ساحة التحرير يشهد تدفق مجاميع كبيرة من أتباع الصدر المنسحبين إلى منازلهم.

وأوضحوا أن القوات العراقية تعمل حالياً على تأمين الطرق لإفساح المجال أمام انسحاب التيار الصدري وإنهاء معالم العنف والاعتصام بهدف عودة الحياة الطبيعية.