الكويت: إجراء انتخابات مجلس الأمة 29 سبتمبر المقبل

أصدرت دولة الكويت، أمس، مرسوماً بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس 29 سبتمبر المقبل، وقال مركز التواصل الحكومي إن إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية ستستقبل الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، اعتباراً من اليوم ولمدة 10 أيام متتالية بما فيها أيام العطل الرسمية.

يُذكر أن مجلس الوزراء الكويتي وافق خلال الشهر الجاري على مشروع مرسوم بقانون «ضرورة» بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

ويقضي مشروع المرسوم بقانون بأن تُضاف منطقة «أنجفة» إلى الدائرة الأولى، في حين تُضاف إلى الدائرة الثانية مناطق «الشويخ الصناعية - المنطقة الصحية (الشويخ) - النهضة - شمال غرب الصليبخات - مدينة جابر الأحمد».

وتُضاف إلى الدائرة الرابعة مناطق «غرب عبدالله المبارك - جنوب عبدالله المبارك - العيون - النعيم - النسيم - القصر - تيماء – الواحة»، في حين تُضاف إلى الدائرة الخامسة مناطق «أبوفطيرة - المسايل - أبوالحصانية - مدينة صباح الأحمد - مدينة الخيران السكنية».