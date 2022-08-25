العاصفة "ما - أون" تتسبب في مصرع وإصابة 7 في الفلبين

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون على الأقل بسبب العاصفة الاستوائية ما - أون التي ضربت الفلبين، فيما تتجه العاصفة حاليا نحو جنوب شرق الصين وفق وكالة إدارة الكوارث بالفلبين.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم إنه تأكد مقتل شخصين في مقاطعتي كالينجا وكاجايان الجبليتين ، بينما يجري التحقق من غرق شخص في مقاطعة كامارينيس سور الشرقية.

ووصلت ما-أون، التي بلغت سرعتها 110 كيلومترات في الساعة، إلى اليابسة شمال شرق الفلبين يوم الثلاثاء، ????مما تسبب في هطول أمطار غزيرة غمرت المجتمعات المحلية وتسببت في حدوث انهيارات أرضية.