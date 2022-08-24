زيلينسكي يقترح نقل سيطرة محطة زابوريجيا النووية إلى وكالة الطاقة الذرية

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تنقل روسيا السيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية المتنازع عليها التي تشهد معارك منذ مارس، إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال زيلينسكي لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو اليوم الأربعاء إن بعثة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تتولي السيطرة على المحطة "في أقرب وقت ممكن" وبصفة دائمة.

وأضاف أن روسيا لا بد أن تتوقف دون شروط عن "ابتزازها النووي" وتنسحب تماما من المحطة الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصف المحطة مما يزيد المخاوف من وقوع كارثة.

وتدعم جميع الأطراف من حيث المبدأ فحص بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنظمة السلامة والتحكم الحيوية للمحطة المترامية الأطراف.

لكن بعثة الوكالة لم تتلق بعد موافقة نهائية من الأطراف المتناحرة وسط اختلافات بشأن تفاصيل المهمة، بما في ذلك الطريق الذي سيسلكه الخبراء للوصول للمحطة.