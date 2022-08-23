انفجارات في مستودع روسي للذخيرة على الحدود الأوكرانية

وقعت تفجيرات في مستودع روسي للذخيرة على الحدود الأوكرانية، وهي المرة الثانية خلال ستة أيام التي يتم فيها الإعلان عن حدوث انفجارات هناك.

وقال حاكم إقليم بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إن بعض القذائف اشتعلت وحدها ربما لأن العدسات في الذخائر وصل إليها ضوء الشمس وسط حر الصيف. ولم تحدث أي إصابات، وفقا لوكالة أنباء انترفاكس، كما تم نقل سكان المنطقة إلى مستشفى محلي لحمايتهم.

ويوجد مستودع الذخيرة في بلدة تيمونوفو، على بعد 4.5 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. كما تم الإبلاغ عن حدوث انفجارات هناك يوم الخميس الماضي، وكذلك في مستودع آخر في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها في 2014، قبل أسبوعين.