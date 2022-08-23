زيلينسكي يتعهد برد قوي على أي هجوم روسي

مع استعداد أوكرانيا للاحتفال بعيد استقلالها عن الحكم السوفيتي في عام 1991، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أي هجوم روسي في هذا الموعد أو قريباً منه سيتبعه رد قوي.

وقال زيلينسكي، إن أوكرانيا ستستعيد سيطرتها على منطقة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

وكانت السفارة الأميركية في كييف قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، أنها تعتقد أن روسيا ستستهدف البنية التحتية المدنية والحكومية في أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة. ودعت المواطنين الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا الآن بوسائلهم الخاصة متى كان ذلك آمنا.