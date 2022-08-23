السفارة الأميركية في كييف تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

حذّرت السفارة الأميركية في كييف، اليوم الثلاثاء، من أن روسيا قد تضرب منشآت مدنية ومبان حكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة، داعية المواطنين الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا اعتباراً من الآن.

وقالت السفارة في رسالة نشرتها على موقعها الالكتروني الثلاثاء: "تملك وزارة الخارجية معلومات مفادها أن روسيا تكثّف جهودها لشنّ ضربات على منشآت مدنية وحكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة".

ودعت السفارة مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا اعتبارًا من الآن عبر وسائل النقل البرية الخاصة المتوفرة.