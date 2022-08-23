القضاء العراقي يعلق أعماله.. والكاظمي يدعو للحوار الوطني

علّق القضاء العراقي أعماله، اليوم الثلاثاء، بعد أن كثف أنصار مقتدى الصدر الضغط عليه لحل البرلمان في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي يمر بها العراق.

وحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جميع الأطراف على التزام الهدوء وجدد الدعوة للحوار الوطني.

وقال الكاظمي في بيان إن "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض العراق إلى مخاطر حقيقية".

وقالت السلطة القضائية في بيان إن أنصار الصدر أرسلوا تهديدات عبر الهاتف، وأضاف البيان: "قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجاً على هذه التصرفات غير الدستورية المخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية الداعمة التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".