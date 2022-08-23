تركيا: ليس لدينا شروط مسبقة لإجراء حوار مع سورية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء إن بلاده ليس لديها شروط مسبقة لإجراء حوار مع الحكومة السورية، في إشارة إلى مزيد من التخفيف في موقف أنقرة تجاه دمشق.

ورداً على سؤال حول احتمال إجراء محادثات، قال جاويش أوغلو إن المحادثات لا بد أن يكون لها أهداف محددة.

وأضاف لقناة خبر جلوبال: "لا يمكن أن يكون هناك شرط للحوار لكن ما الهدف من هذه الاتصالات؟ البلاد تحتاج إلى التطهير من الإرهابيين.. الناس بحاجة للعودة".

وتابع: "لا شروط للحوار لكن ما الهدف منه؟ من الضروري أن تكون له أهداف".