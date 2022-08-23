الجفاف يتهدد نصف أراضي الاتحاد الأوروبي

قال مرصد الجفاف العالمي التابع للاتحاد الأوروبي اليوم إن موجة الجفاف الحاد التي تضرب أنحاء في أوروبا تتفاقم جراء موجات الحر والنقص المستمر في الأمطار.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية /أ ف ب/ إن التقرير الشهري الأخير للمرصد سلط الضوء على مخاطر الجفاف الحالي للتربة مجددا المرصد التحذير الذي أصدره في تقريره السابق وأشار فيه إلى أنّ الجفاف يتهدّد نحو نصف أراضي الاتحاد الأوروبي لافتاً إلى أن انخفاض منسوب الأنهار وانحسار الموارد المائية يؤثّران على توليد الكهرباء في منشآت إنتاج الطاقة ويقلّصان المحاصيل الزراعية.

وجاء في التقرير الذي نشره مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية أن الجفاف الحاد الذي يضرب أنحاء عدة في أوروبا منذ مطلع العام اتسع نطاقا وازداد سوءا اعتبارا من مطلع أغسطس الحالي.

وتوقع التقرير ازدياد خطر الجفاف في أجزاء كبيرة من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ ورومانيا والمجر، وفي دول غير منضوية في الاتحاد الأوروبي هي بريطانيا وصربيا وأوكرانيا ومولدافيا.

وقال إن 17 بالمئة من أراضي أوروبا مدرجة حاليا ضمن مستوى التحذير الأعلى مقارنة بـ11 بالمئة في يوليو الماضي.

وأضاف أن الأجزاء المتوسطية في الاتحاد الأوروبي عليها أن تتهيأ لأجواء أكثر حرا وجفافا من المعتاد وصولا إلى نوفمبر المقبل متوقعا أن تهطل الأمطار بمستوياتها الاعتيادية في أنحاء من أوروبا بين أغسطس وأكتوبر لكنها قد لا تكون كافية للتعويض بشكل كامل عن النقص الذي تراكم مدى أكثر من نصف عام.

وأضاف أن معاناة أنحاء من إسبانيا والبرتغال وكرواتيا من أحوال طقس أكثر جفافا من المعتاد قد تستمر، مرجحا في المقابل تراجع حدة الجفاف في جبال الألب.

وأشار التقرير إلى أن الأحوال المناخية المرتبطة بموجات الحر التي تشهدها أوروبا كانت في مايو ويونيو ويوليو الأشد منذ العام 1950.