بوتين: داريا دوغين كانت تمتلك قلباً روسياً حقيقياً

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قتل داريا دوغين ابنة المفكر الشهير المقرّب من الكرملين ألكسندر دوغين، في انفجار سيارتها "جريمة دنيئة ووحشية".

وقال بوتين في رسالة تعزية نشرها الكرملين وموجّهة إلى عائلة الشابة: "جريمة دنيئة ووحشية وضعت حداً لحياة داريا دوغين قبل أوانها، وهي كانت لامعة وموهوبة وتمتلك قلباً روسياً حقيقياً".

وكانت أجهزة الأمن الروسية اتهمت، الأجهزة الخاصة الأوكرانية بقتل داريا دوغين في انفجار سيارتها قرب موسكو، وفق وكالات أنباء روسية.

وأكدت أجهزة الأمن الروسية أن "مقتل داريا دوغين خططت له ونفذته الأجهزة الخاصة الأوكرانية".

وأضافت في بيان نشرته وكالات أنباء روسية أن الشخص الذي فخّخ سيارة داريا دوغين فرّ لاحقاً خارج روسيا.