القبض على 13 شخصاً مشتبه بتورطهم في حرائق الجزائر

أعلن مسؤول أمني في الجزائر، اعتقال 13 شخصاً مشتبه بتورطهم في حرائق الغابات التي مست مناطق متفرقة من البلاد وخلفت 43 قتيلاً على الأقل.

وقالت مصلحة الاتصال بقيادة جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، إن التحقيقات لا تزال متواصلة.

وأشار مسؤول في جهاز الدرك بولاية الطارف، إلى ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات بالمنطقة إلى 36 قتيلا، لتصبح أكثر الولايات تضررا. وأفادت لجنة محلية في وقت سابق بأن من بين الضحايا 11 طفلا و6 نساء.

وأسفرت حرائق الغابات في الجزائر التي تمت السيطرة عليها، عن إصابة 183 شخصاً أيضا، فضلا عن احتراق أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي.