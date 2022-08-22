بوتين: روسيا قوة عظمى .. وإنجازات أسلافنا وانتصاراتهم تلهمنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده دولة عظمى قوية لن تنتهج سوى سياسة تلبي مصالحها.

وقال بوتين بمناسبة يوم العلم الروسي، "إن روسيا قوة عظمى لن تنتهج على الساحة الدولية أي سياسة تتنافى مع مصالحها الأساسية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف بوتين: "يرمز العلم الوطني إلى إيماننا بقيمنا التقليدية التي لن نتخلى عنها أبدا - الحقيقة والعدالة والتضامن والرحمة واحترام تاريخ روسيا المستمر منذ قرون، وإنجازات أسلافنا وانتصاراتهم التي تلهمنا لرعاية والدفاع عن وطننا وعدم السماح بأي هيمنة أو إملاءات أجنبية أبدًا. لقد أصبحت الرغبة في العيش وفقًا لإرادتنا واختيار طريقنا واتباعه جزءًا من الشفرة الجينية لشعبنا".