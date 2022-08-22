مقتل ابنة مفكر روسي مقرّب من «الكرملين» في انفجار سيارته

قُتلت ابنة الكاتب الروسي المقرب من «الكرملين» ألكسندر دوغين، المدافع عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مساء السبت في انفجار سيارته في منطقة موسكو، على ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية أمس. كانت داريا دوغين، الصحافية والمحللة السياسية التي أعربت كذلك علانية عن دعمها للهجوم الروسي على أوكرانيا، تقود سيارة «تويوتا لاندكروزر» عندما انفجرت قبل أن تشتعل فيها النيران.

وذكر المحققون أن عبوة ناسفة زُرعت في السيارة وأن هناك ما يبعث على الاعتقاد بأن «الجريمة تم التخطيط لها مسبقاً».

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن مقربين من العائلة أن الكاتب القومي المتشدد ألكسندر دوغين هو من استُهدف بالانفجار، موضحين أن داريا استعارت سيارة والدها في تنقلها.