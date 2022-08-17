خطوبة ولي عهد الأردن.. صور

تمت مساء اليوم خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في حفل عائلي بمنزل والد العروس في الرياض.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنه "بحضور الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، تمت اليوم الأربعاء الواقع في التاسع عشر من محرم عام 1444 هجرية، الموافق للسابع عشر من أغسطس عام 2022 ميلادية، خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف".

وأضافت وكالة أنباء الأردن "أن الديوان الملكي الأردني هنأ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء".

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