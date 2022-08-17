مسؤول سوداني: الوضع في المناطق المتضررة من السيول "كارثي"

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الطاهر أبوبكر حجر اليوم الأربعاء أن الوضع في المدن والقرى المتضررة من السيول "كارثي".

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم عن أبو بكر قوله في ختام زيارته لولاية الجزيرة، والتي استمرت يومين، تفقد خلالها قرى ومدن وأحياء ولاية الجزيرة التي تأثرت بالأمطار والسيول التي شهدتها الولاية مؤخرا، إن الوضع بولاية الجزيرة يفوق إمكانيات الولاية وحجم الضرر الذي لحق بالمواطنين كبير ويفوق التوقعات.

وأشار إلى أن المتضررين في حاجة لمساعدات عاجلة من مواد الإيواء والغذاء والصحة، مما يتطلب التدخل بصورة عاجلة لتقديم ما يمكن من حلول آنية وعاجلة مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الشعبية والحكومية لتجاوز الوضع الراهن.

من جانبه أعلن أسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف، عن حصر كل المتضررين من السيول والبالغ عددهم 2000 أسرة، مؤكدا أن حكومة الولاية شرعت في تقديم بعض المساعدات الإنسانية العاجلة من خيم ومشمعات ومواد غذائية.

وأشار إلى الالتزام بمواصلة الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية والصحية، داعيا المنظمات الوطنية والأجنبية بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية.

وكان والي الجزيرة أعلن أمس الثلاثاء ارتفاع عدد ضحايا الأمطار والسيول لـ 77 قتيلا ، مشيرا إلى أن أكثر من 750 منزلا انهارت كليا بجانب تدمير 3000 جزئيا محذرا من كارثة بيئية.