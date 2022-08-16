تعليق الاتفاق النووي الإيراني مع إبقائه لن يؤثر على مصالح واشنطن وطهران

قال دبلوماسيون ومحللون ومسؤولون إنه سواء قبلت طهران وواشنطن عرضاً «نهائياً» من الاتحاد الأوروبي، لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، لعام 2015 أم لا، فمن غير المرجح أن يعلن أي منهما إلغاءه؛ لأن إبقاءه يخدم مصالح الطرفين.

غير أن أسباب الطرفين حول ذلك تختلف جذرياً. وبالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لا توجد أساليب واضحة أو سهلة لكبح جماح برنامج إيران النووي، بخلاف الاتفاق، الذي قيدت إيران بموجبه برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وسيكون من الصعب استخدام الضغط الاقتصادي لإرغام إيران على مزيد من الحد من برنامجها النووي، كما حاول الرئيس السابق دونالد ترامب، سلف بايدن، بعد الانسحاب من الاتفاق في عام 2018، إذا واصلت دول مثل الصين والهند شراء النفط الإيراني.

ومَثَّل ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا ودعم موسكو العلني لطهران طوق النجاة الاقتصادي والسياسي لإيران، الأمر الذي ساعد في إقناع المسؤولين الإيرانيين بأنهم قادرون على الانتظار.

وقال دبلوماسي أوروبي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، «كلا الجانبين سعيد باستمرار الوضع الراهن». وقال مسؤول إيراني كبير، طلب عدم ذكر اسمه أيضاً «لسنا في عجلة من أمرنا».

وأضاف «نحن نبيع نفطنا، ولدينا تجارة معقولة مع العديد من الدول، ومنها دول مجاورة، ولدينا أصدقاؤنا مثل روسيا والصين، التي هي على خلاف مع واشنطن؛ وبرنامجنا (النووي) يتقدم. لماذا علينا التراجع؟».

وعندما انسحب ترامب من الاتفاق، قال إن الاتفاق كان «سخياً جداً» مع إيران، ثم أعاد فرض عقوبات أميركية قاسية، بهدف خنق صادرات النفط الإيرانية ضمن حملة «الضغوط القصوى».

وبعد انتظار لمدة عام تقريباً، بدأت إيران في انتهاك القيود النووية للاتفاق، وتكديس مخزون أكبر من اليورانيوم المخصب، وتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60%، بما يزيد كثيراً على الحد البالغ 3.67%، بموجب الاتفاق، واستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة بشكل متزايد.

وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران على مدى 16 شهراً، مع قيام الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الطرفين، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس، إن الاتحاد قدم عرضاً «نهائياً»، ويتوقع رداً في غضون «أسابيع قليلة جداً».

الموعد النهائي

وقال دبلوماسيون في المنطقة إن الاتحاد الأوروبي أبلغ الأطراف بأنه يتوقع رداً في 15 أغسطس، على الرغم من عدم تأكيد ذلك. ولا توجد مؤشرات على ما إذا كانت إيران تنوي الامتثال أو قبول مسودة نص الاتحاد الأوروبي. وتقول الولايات المتحدة إنها مستعدة لإبرام اتفاق سريع على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي، وتدرس النص وسترد «كما طُلب».

وقال مسؤول إيراني كبير ثان «تغير التوازن السياسي بسبب حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والتوتر المتصاعد بين واشنطن والصين. لذا، فإن (عامل) الوقت ليس بالغ الأهمية بالنسبة لإيران».

وبعد أشهر من إعلانهم أن الوقت بدأ ينفد غير المسؤولون الأميركيون موقفهم قائلين إنهم سيواصلون العمل على التوصل إلى اتفاق ما دام ذلك في مصلحة الأمن القومي الأميركي، وهي صياغة من دون موعد نهائي.

ومن المؤكد أن بايدن، وهو ديمقراطي، سيتعرض لانتقادات من قبل الجمهوريين إذا أعاد إحياء الاتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي في الثامن من نوفمبر، والتي قد يفقد فيها حزبه السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وقال دينيس روس، وهو دبلوماسي أميركي مخضرم يعمل، الآن، في معهد واشنطن للشرق الأدنى «إذا جاء الإيرانيون غداً وقالوا حسناً، سنوافق على الاتفاق المطروح على الطاولة، فسنقوم بذلك بغض النظر عن مسألة انتخابات التجديد النصفي».

وأضاف «ليس الأمر كما لو أن الإدارة تروج لذلك، باعتباره اتفاقاً عظيماً للحد من الأسلحة. وموقفها هو أنه أقل البدائل المتاحة سوءاً».

وعلى الرغم من إعلان بايدن أنه سيتخذ إجراء عسكرياً، كحل أخير لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي فإن واشنطن لا ترغب أبداً في القيام بذلك، نظراً لخطر اندلاع حرب أوسع في المنطقة أو مهاجمة إيران للولايات المتحدة أو حلفائها في مناطق أخرى.

ومن المرجح أن تكون الانتقادات للإدارة داخل الولايات المتحدة أكثر شراسة، بعد توجيه تهم أميركية، الأسبوع الماضي، لرجل إيراني بالتخطيط لقتل مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، جون بولتون، واتهام (إيران) بالوقوف وراء الهجوم على الروائي سلمان رشدي.

تعليق الاتفاق

ربما يؤدي عدم وجود خيارات سياسية أفضل لواشنطن، ونظرة طهران إلى أن الوقت في مصلحتها إلى جعل الاتفاق معلقاً. وفي ذلك، قال المحلل في مجموعة أوراسيا، هنري روما «لدى كل من الولايات المتحدة وإيران أسباب مقنعة لإبقاء احتمال التوصل إلى اتفاق حياً، على الرغم من أنه لا يبدو أن أياً منهما يرغب في تقديم تنازلات من شأنها أن تسهل إحياء الاتفاق فعلياً».

وأضاف روما «من غير الواضح ما إذا كان الزعماء الإيرانيون قرروا عدم إحياء الاتفاق أو لم يتخذوا قراراً نهائياً، لكن في كلتا الحالتين، من المحتمل أن تخدم فترة تعليق (الاتفاق) تلك مصالحهم».

وقال «حقيقة أن الغرب يهدد منذ فترة طويلة بأن الوقت ينفد، قوضت على الأرجح صدقيته في الإصرار على أن الاتفاق المطروح على الطاولة نهائي وغير قابل للتفاوض».

استراتيجية فاشلة

قال المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط، دينيس روس، إن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لم تنجح في تطوير استراتيجية ردع فاعلة، وحتى الآن الأمر لم يتغير بالنسبة إلى إدارة جو بايدن. وقد فشلت سياسة «الضغط الأقصى» التي انتهجها ترامب في ردع الهجمات الإيرانية، سواء كانت مباشرة أو عبر وكلاء، ضد القوات الأميركية في العراق وسورية، وضد مصالح أميركية وحلفائها. وحتى عملية القتل التي استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، لم توقف الهجمات بالوكالة ضد الولايات المتحدة، على الرغم من أنها ربما جعلت إيران أكثر حذراً بشأن قتل الأميركيين.

ويضيف روس أن نهج بايدن أثبت أنه لم يكُن أكثر فاعلية، إذ إنه وافق على مطلب إيران بإجراء مفاوضات غير مباشرة، وسمح للصين بشراء النفط الإيراني من دون عقوبة. وخلال رئاستَي باراك أوباما وترامب، كان تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% يُعتبر استفزازياً، علماً أنه الخط الفاصل بين التخصيب المنخفض والعالي.

ترامب انتهج ضغوطاً قصوى ضد طهران. أرشيفية

• عندما انسحب ترامب من الاتفاق، قال إن الاتفاق كان «سخياً جداً» مع إيران، ثم أعاد فرض عقوبات أميركية قاسية، بهدف خنق صادرات النفط الإيرانية.

• %60 هي درجة نقاء تخصيب اليورانيوم، الذي قامت به إيران، ما يزيد كثيراً على الحد المتفق عليه.



• الرئيس جو بايدن، وهو ديمقراطي، سيتعرض لانتقادات من قبل الجمهوريين إذا أعاد إحياء الاتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي.