العقوبات تُبقي 10 طائرات روسية في ألمانيا

أفاد تقرير إخباري، أمس، بأن 10 طائرات يمتلكها روس أو يسيطرون عليها لاتزال عالقة في ألمانيا، بعد نحو نصف عام من إغلاق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام الطائرات القادمة من روسيا.

ونقل تقرير لمجموعة «آر إن دي» الإعلامية عن وزارة النقل الألمانية القول: «نظراً إلى أن الطائرات تخضع لحظر إقلاع وطيران نتيجة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، فإن أصحابها لا يستطيعون استخدامها ولا يمكن نقلها إلى موقع آخر».

وكان الاتحاد الأوروبي أغلق مجاله الجوي أمام روسيا نهاية فبراير رداً على هجومها على أوكرانيا.

وحسب التقرير، هناك ثلاث طائرات روسية طراز أنتونوف ايه إن-124 في مدينة لايبتسيغ، أما مدينة كولونيا فبها طائرة بومباردييه بي دي-100-1ايه10 تشالنجر 300 وطائرة بوينغ 737، ويوجد في مطار فرانكفورت-هان طائرة بوينغ 747.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك أربع طائرات أخرى في بادن-بادن، وهي طائرة سيسنا 750 سيتاشن إكس، وطائرتا امبرار إي آر جيه-135بي جيه ليغاسي 600 وطائرة بومباردييه بي دي-700-1 ايه 10 غلوبال إكسبريس إكس آر إس.