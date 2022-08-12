واشنطن: روسيا تخطط لإجراء عدة استفتاءات في أوكرانيا

أعلن مسؤولون أميركيون كبار أن موسكو بدأت خططًا ملموسة لإجراء استفتاءات بعدة مدن تحت سيطرتها بشرقى أوكرانيا في محاولة لتقريبها من روسيا وفقا لمسؤولين كبار في واشنطن.

وقال مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي إن روسيا تخطط لعقد مثل هذه الاستفتاءات في خيرسون وزابوريجيا والمناطق الانفصالية في لوهانسك ودونيتسك وأجزاء من خاركيف.

وأضاف "القيادة الروسية أصدرت تعليمات للمسؤولين بالبدء في إجراء هذه الاستفتاءات". وأوضح يقول "في حين تستعد روسيا لإجراء الاستفتاءات، لدينا معلومات تفيد بأن المسؤولين يفحصون المرشحين لتولي المسؤولية عن تلك المناطق. وأن هذه التحركات يمكن أن تتم في أقرب وقت خلال الأسابيع المقبلة".

وذكر أن واشنطن تفترض أن روسيا ستتلاعب بنتائج هذه الاستفتاءات من أجل الادعاء زورا أن الشعب الأوكراني يريد الانضمام إلى روسيا.

وأشار إلى أنه سيكون من الأهمية بمكان فضح هذه المعلومات المضللة ومكافحتها إذا قال الكرملين إن الشعب الأوكراني يريد الانضمام إلى روسيا.