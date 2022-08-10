الأمم المتحدة: أول شحنات القمح الأوكراني الأسبوع المقبل

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة الأربعاء إن أول شحنات القمح ستبدأ في الخروج من الموانئ الأوكرانية الأسبوع المقبل بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع روسيا وتركيا.

وقال فريدريك كيني منسق الأمم المتحدة المؤقت في المركز المشترك في إسطنبول المشرف على تنفيذ الاتفاق للصحافيين إن الشحنات الـ12 الأولي التي غادرت الموانئ الثلاثة المطلة على البحر الأسود التي شملتها الصفقة كانت تحمل ذرة أو مواد غذائية أخرى.

وأضاف أن صوامع الذرة في أوكرانيا كانت مليئة عندما غزت روسيا جارتها في فبراير.

وأوضح "نتعامل مع ثلاثة موانئ توقفت أنشطتها كليا".

وقال "كانت الصوامع مليئة بالذرة وتم تحميلها في السفن التي كانت راسية في الموانئ". وتابع "من الضروري إخراج تلك السفن لإدخال سفن جديدة ... يمكنها التعامل مع أزمة الغذاء".

تم الترحيب بالاتفاقية التي وقعها الجانبان المتحاربان ومسؤولون أمميون وأتراك الشهر الماضي في إسطنبول باعتبارها فرصة كبيرة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب.

وقال كيني إن 12 سفينة أبحرت من أوكرانيا في الأسبوع الأول حملت 370 ألف طن من الذرة والمواد الغذائية.

واعلن أن هذا الأمر سمح لسلطات الموانئ الأوكرانية بتنظيم العملية وإفساح المجال لدخول سفن جديدة لنقل القمح من حصاد هذا العام.

وأضاف "في الواقع انتقلنا إلى شحنات القمح".

وقال "أعطينا الضوء الأخضر لأول سفينة متجهة" إلى أوكرانيا عبر مضيق البوسفور. سيحصل ذلك الأسبوع المقبل".

وواجهت الاتفاق انتكاسة أولى مع فشل أول سفينة غادرت أوكرانيا التي ترفع علم سيراليون في الوصول إلى وجهتها في لبنان بسبب خلاف تعاقدي.

قال مسؤولون أوكرانيون إن مالكي السفينة رازوني يبحثون الآن عن زبون جديد لشراء 26 ألف طن من الذرة على متن السفينة.

وأظهرت مواقع حركة الملاحة البحرية أن رازوني رست الأربعاء في ميناء مرسين التركي.

ونقل موقع ميدل إيست آي الإخباري عن وكيل شحن قوله إنه عُثر على مشترٍ تركي للذرة.