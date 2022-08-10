سورية.. مقتل الزعيم العسكري لـ"داعش" أبو سالم العراقي

فجر قيادي في تنظيم "داعش" نفسه بحزام ناسف، بعد محاصرته من القوات الحكومية السورية في جنوب البلاد، وفق ما أورد الإعلام الرسمي نقلاً عن مصدر أمني الأربعاء، في عملية نادرة من نوعها.

وأعلن المصدر السوري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، عن تنفيذ "الجهات الأمنية المختصة عملية أمنية نوعية" أدت إلى "مقتل الإرهابي أبو سالم العراقي" في ريف درعا الغربي "بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف".

وكان العراقي، وفق المصدر الأمني، الزعيم العسكري للتنظيم المتطرف في جنوب سورية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل العراقي الثلاثاء بعد محاصرته من قبل القوات الحكومية ومسلحين محليين.

وقال إنّه كان يتوارى عن الأنظار في المنطقة منذ عام 2018، وشارك في الاغتيالات والفوضى التي تشهدها منطقة الجنوب السوري بين الحين والآخر.

يشار إلى أن تنظيم "داعش" كان يسيطر على منطقة وادي اليرموك بريف درعا الغربي وخرج أغلب عناصره باتجاه ريف السويداء الشرقي بعد دخول القوات الحكومية السورية إلى مناطق ريف درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي في شهر أغسطس 2018.