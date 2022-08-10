استطلاعات: حكومة لابيد أدارت مواجهات غزة بشكل جيد.. دون تغير في الدعم الانتخابي

أظهرت استطلاعات للرأي في إسرائيل أن معظم الجمهور يرى أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء يائير لابيد أدارت بشكل جيد جولة القتال الأخيرة في غزة، إلا أن هذا لم يؤدِ إلى تغير توجهات التصويت.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الاستطلاعات التي أجرتها القناتان الـ12 والـ13 ومحطة «كان» أظهرت أنه إذا ذهبت إسرائيل إلى صناديق الاقتراع اليوم، فإن المأزق الانتخابي سيستمر مع عدم تمكن أي من التحالفات من الفوز بأغلبية برلمانية.

وأظهر استطلاع القناة الـ13 أن 58% من الإسرائيليين يرون أن عملية غزة الأخيرة كانت ناجحة، وقال 63% إن لابيد ووزير الدفاع بيني جانتس أداراها بشكل جيد. فيما قال 20% فقط إنها لم تُدَر بشكل جيد.

وأظهرت الاستطلاعات الثلاثة أن التكتل الذي يدعم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو سيحصل على 59 مقعداً في الانتخابات، أي أقل بمقعدين من الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.

وأظهر استطلاعان من الثلاثة أن التكتل المناهض لرئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو سيحصل على 55 مقعداً، أي أنه لايزال بحاجة لستة مقاعد لتأمين الأغلبية.