الكرملين ينتقد دعوة زيلينسكي للغرب لإغلاق الحدود أمام الروس

أثارت دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرض حظر دولي على السفر يشمل جميع الروس انتقادات حادة من جانب موسكو.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف القول إنه تم استقبال دعوة زيلينسكي "بشكل سلبي للغاية".

وأضاف: "انعدام العقلانية في عملية التفكير تجاوز كل الحدود".

كان زيلينسكي قال في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، نشرتها أمس الاثنين، إن "العقوبات الأهم هي إغلاق الحدود ... لأن الروس يستولون على أراضي غيرهم".

وتدور مشاورات في الاتحاد الأوروبي لجعل إصدار التأشيرات السياحية للروس أكثر صعوبة، أو حتى إيقافها تماما.