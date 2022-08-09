الاتحاد الأوروبي يطرح نصاً «نهائياً» لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

قال مسؤول دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي للصحافيين، أمس، إن الاتحاد الأوروبي طرح نصاً «نهائياً» لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وأضاف المسؤول في إفادة للصحافيين مع اختتام المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي والتي استمرت أربعة أيام في فيينا «اليوم نطرح نصاً هو النهائي».

وأوضح الدبلوماسي الأوروبي أن المحادثات انتهت بإعداد نص سيطرحه مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على عواصم الدول المعنية، وأضاف الدبلوماسي: «عليكم الآن أن تقولوا نعم أو لا» مشيراً إلى أنه لم يعد هناك شيء آخر يمكن التفاوض عليه.

ووصف ما تم التوصل إليه في المحادثات بأنه «حل توافقي جيد للغاية بالنسبة لكل المعنيين».

وصرح الدبلوماسي الأوروبي بأنه يتوقع أن يتم الرد على نتيجة المفاوضات التي استمرت على مدار عامين تقريباً «في غضون أسابيع قليلة، أسابيع قليلة جداً جداً».

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أمس، أن المفاوضين الإيرانيين المشاركين في المحادثات النووية سيعودون إلى طهران من فيينا بعد محادثات غير مباشرة مع واشنطن استمرت لعدة أيام بهدف إحياء الاتفاق النووي.

وأضافت الوكالة أن المشاورات ستستمر مع منسق المحادثات والأطراف الأخرى.