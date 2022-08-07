4 سفن محمّلة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

غادرت أربع سفن محمّلة بالحبوب الأحد ميناءي أوديسا وتشورنومورسك الواقعين على البحر الأسود، حسبما أعلنت السلطات، مشيرة إلى أنها تنقل حمولة من حوالى 170 ألف طن.

وقالت وزارة البنية التحتية عبر تطبيق تلغرام إن، «القافلة الثانية التي تحمل شحنات أوكرانية غادرت للتو ميناءي أوديسا وتشورنومورسك: ثلاث سفن من تشورنومورسك وواحدة من أوديسا».

وأشارت الوزارة إلى أن السفن الأربع هي «مصطفى نيكاتي» و«ستار هيلينا» و«غلوري» و«ريفا ويند»، وتحمل على متنها «حوالى 170 ألف طن من البضائع المتعلّقة بالزراعة».

وأعلن مركز التنسيق المشترك الذي يراقب عمليات نقل الحبوب، من إسطنبول السبت، أنّ خمس سفن ستغادر الموانئ الأوكرانية الأحد، غير أنّ كييف لم تعلن سوى عن مغادرة أربع سفن.

ووصلت سفينة شحن إلى ميناء تشورنومورسك السبت لتحميل الحبوب للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.