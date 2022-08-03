الرئيس العراقي يدعو إلى التزام التهدئة والدخول في حوار صادق

أكَد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء أن الظروف في العراق تستدعي التزام التهدئة والدخول في حوار صادق يتناول الوضع السياسي للوصول إلى خارطة طريق واضحة المعالم.

وشدد الرئيس العراقي، خلال استقباله اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، على ضرورة أن يتركز الحوار على تغليب المصلحة الوطنية العليا وطمأنة المواطنين العراقيين وترسيخ السلم الأهلي والاجتماعي وتحصين البلد.

من جانبها ، أكدت بلاسخارت على دعم وتأييد بعثة الأمم المتحدة للحوار بين كافة الأطراف والوصول إلى مسارات تؤمن حماية الأمن والاستقرار وتلبي متطلبات العراقيين.

وبحسب بيان للرئاسة العراقية، جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية في العراق، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة وضمان الأمن والاستقرار في البلد، وتأمين الحوار والتلاقي بين الجميع لإيجاد حلول ناجعة تُحقق تطلعات العراقيين.