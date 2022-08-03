دعوات للحوار وإنهاء التظاهرات لحل الأزمة في العراق

دخلت اعتصامات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر داخل البرلمان العراقي يومها الرابع، أمس، فيما زادت الدعوات لحل الأزمة بين الأطراف لإنهاء حالة التظاهرات الشعبية.

وجدد التيار الصدري استمرار حركة الاعتصام داخل البرلمان العراقي.

وقدم مفتي الجمهورية في العراق الشيخ مهدي الصميدعي مبادرة جديدة «للتدخل وعقد جلسة قضاء وتفاهم وحلول»، وقال: «ننتظر موافقتكم على هذا الطلب العلمائي».

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي دعا الأطراف السياسية إلى «حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ».

وجاءت هذه الدعوة بعد ساعات من انتهاء تظاهرات لأنصار قوى الإطار التنسيقي، وأخرى لأتباع الصدر.

ورحب رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، بدعوة رئيس الحكومة العراقية للحوار، «للحيلولة دون انزلاق الوضع إلى ما لا تحمد عقباه».

كما أعلن زعيم تحالف النصر، حيدر العبادي، تأييد مضامين بيان رئيس الحكومة العراقية.

من جهة أخرى، أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، أمس، السيطرة على حريق اندلع في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت المديرية، في بيان صحافي أمس، إن «حريقاً اندلع في دار الضيافة بمجلس النواب في المنطقة الخضراء وسط بغداد». وأضافت أن «فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق».